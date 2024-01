(Montréal) À un analyste qui se demande si les ventes de Guru connaissent une décélération au Québec, le patron du fabricant montréalais de boissons énergisantes assure que la tendance demeure favorable.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

La société a dévoilé que ses ventes au Canada ont augmenté de 3 % au quatrième trimestre clos le 31 octobre. À 6,4 millions, les revenus générés au Canada représentent 83 % des 7,7 millions de revenus totaux de l’entreprise.

L’analyste John Zamparo, de Marchés mondiaux CIBC, s’attendait à une croissance de 12 % pour les ventes canadiennes, écrit-il dans une note.

En regardant les ventes chez les détaillants traditionnels, l’analyste estime que l’entreprise connaît « un fort ralentissement au Canada ». « Les ventes au détail pour les 52 dernières semaines ont augmenté de 9 %, comparativement à un rythme de 17 % au dernier trimestre et de 21 % au précédent. »

Les ventes dans les détaillants traditionnels ont toutefois augmenté de 19 % dans les provinces canadiennes à l’extérieur du Québec au cours des 52 dernières semaines, ce qui pourrait être interprété comme le signe d’une stagnation au Québec, a pointé un analyste lors d’une conférence téléphonique visant à discuter des résultats.

Le président et chef de la direction, Carl Goyette, a répondu que les ventes des détaillants traditionnels au Québec ne représentaient pas toute l’activité dans la province, où l’entreprise est plus établie.

« Les consommateurs québécois sont de plus en plus astucieux dans leurs dépenses et ça amène des changements de canal. Les points de vente qui ne sont pas compilés dans l’indicateur des ventes au détail comme Costco, Dollarama ou sur le web sont en forte croissance.

« Si vous regardez uniquement les ventes des détaillants traditionnels, ça pourrait fausser l’interprétation. Si vous regardez le total de nos livraisons et de nos ventes, nous sommes sur une bonne lancée. »

M. Goyette a réitéré la prévision de la société, soit la poursuite de la croissance des ventes et une réduction de la perte nette.

Guru a enregistré une perte nette de 3,7 millions, comparativement à une perte de 3,9 millions à la même période l’an dernier. Les revenus sont en hausse de 13 % pour s’établir à 7,7 millions.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient des ventes de 7,95 millions et une perte nette diluée par action de 12 cents, selon la firme de données financières Refinitiv.

L’action perd 10 cents, ou 3,58 %, à 2,69 $ à la Bourse de Toronto.