Le fournisseur montréalais de solutions de repas en ligne Marché Goodfood débute son nouvel exercice financier en renversant une tendance négative qui perdurait depuis 24 mois. Le nombre de clients actifs vient d’augmenter d’un trimestre à l’autre pour la première fois en deux ans.

La direction a révélé mardi qu’elle comptait 124 000 clients actifs au premier trimestre, en hausse par rapport à 116 000 au trimestre précédent.

Pour être considéré comme un client actif, un client doit avoir passé une commande au cours des trois derniers mois.

« Le nombre de clients actifs augmente enfin », commente l’analyste Frédéric Tremblay, chez Valeurs mobilières Desjardins.

Le nombre de clients actifs demeure néanmoins encore bien inférieur à ce qu’il a déjà été. À un certain moment au plus fort de la pandémie, Goodfood pouvait se targuer d’avoir plus de 300 000 clients actifs.

La modification du comportement des consommateurs à la sortie de la pandémie peut aider à expliquer la diminution de la clientèle depuis deux ans.

Le recentrage des activités et la sortie du marché des produits d’épicerie sur demande a aussi pu affecter le nombre de clients actifs et par le fait même le chiffre d’affaires.

Les ventes des mois d’automne, c’est-à-dire d’octobre, novembre et décembre, ont reculé de 14 % à 40 millions sur un an.

Le recul du chiffre d’affaires doit toutefois être analysé en tenant compte que les ventes de la même période il y a un an comprenaient encore certains revenus provenant de l’offre sur demande, une activité abandonnée par Goodfood à la fin 2022 qui devait à son lancement incarner l’avenir de l’entreprise.

La direction est malgré tout parvenue à hausser ses marges durant l’automne en abaissant ses coûts (masse salariale, contrats de location, entretien, etc.). La marge brute est en hausse de 4 % à 39 % par rapport au trimestre précédent. La perte nette de deux millions générée par les activités durant l’automne s’est fortement réduite. Elle s’élevait à 12 millions un an plus tôt.

Goodfood dit offrir aujourd’hui une plus grande variété des repas prêts à cuisiner et soutient accorder priorité aux solutions de repas prêts à cuisiner qui comportent des plats prêts à manger et des produits d’épicerie comme compléments.

« Au cours des derniers mois, nous avons élargi nos options de personnalisation afin d’offrir davantage de choix pour les clients », dit le cofondateur et grand patron de Goodfood, Jonathan Ferrari.

« Nous avons également rendu la navigation sur notre plateforme plus facile et plus intuitive en introduisant des étiquettes et des catégories simples qui rendent la sélection de repas en quelques minutes encore plus facile. »

Pour stimuler ses ventes au cours des prochains mois, Goodfood veut mettre l’emphase sur la croissance de la clientèle, l’accroissement de la fréquence des commandes, et l’augmentation de la taille des paniers.

L’analyste Frédéric Tremblay dit continuer à avoir une « visibilité limitée » sur les incitations et les investissements en marketing nécessaires pour relancer une croissance « significative et durable » des ventes au cours des prochains trimestres.

Les activités de Goodfood ayant un caractère saisonnier, les ventes du trimestre actuellement en cours risquent de souffrir de la saison des Fêtes qui vient de passer et durant laquelle le nombre de clients actifs est habituellement plus modeste étant donné qu’une plus haute proportion de clients choisit de suspendre la livraison de ses paniers.

Goodfood estime que les possibilités de croissance des ventes de prêts-à-cuisiner auprès des ménages canadiens sont encore grandes. L’entreprise soutient que la croissance du marché canadien du prêt-à-cuisiner représentera un taux de croissance annuel composé de 16 % entre 2023 et 2027, pour un marché atteignant 2,5 milliards US.

La direction croit que la volonté des gens de simplifier la préparation hebdomadaire des repas et leur désir de vivre à la maison des expériences culinaires tout en réduisant le gaspillage alimentaire constituent une occasion à saisir.