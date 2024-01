(Montréal) Un groupe de citoyens déplore l’autorisation gouvernementale obtenue lundi par Northvolt, qui permettra au fabricant de batteries de démarrer les travaux de construction de la future usine à McMasterville et Saint-Basile-le-Grand.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

« Le Comité action citoyenne mobilisé face au projet Northvolt » trouve « très préoccupant » que le ministère de l’Environnement ait autorisé, lundi, le début des travaux de construction qui provoqueront la destruction de « 13 hectares de milieux humides ».

Ces citoyens dénoncent « l’absence de transparence du gouvernement et réclament, depuis des semaines, la tenue d’une enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pour l’entièreté du mégaprojet industriel Northvolt ».

Dans un communiqué, le groupe indique que « ces milieux humides, de plus en plus rares en Montérégie, sont des filtres naturels et des puits de carbone essentiels pour contrer les changements climatiques ». Selon lui, le gouvernement fait fi du « principe de précaution » et de la participation des citoyens.

« Des rencontres publiques avaient été planifiées avec les citoyens de McMasterville et de Saint-Basile-le-Grand, mais ces dernières ont été annulées à la dernière minute. Nous attendions beaucoup mieux de la part de nos dirigeants politiques », peut-on lire dans le communiqué.

« Faire en sorte que le projet Northvolt ne soit pas soumis au processus du BAPE, en modifiant les critères derrière des portes closes, est outrageant », a écrit le Comité action citoyenne mobilisé face au projet Northvolt.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) juge que « le projet ne comporte pas d’empiétement significatif dans les milieux jugés plus sensibles du site, soit : l’ensemble des cours d’eau et leurs rives ; l’ensemble des zones inondables ; les milieux humides qui constituent un habitat de reproduction potentiel pour certaines espèces comme le petit blongios ».

Dans un communiqué publié lundi, le Ministère indique qu’« afin d’atténuer l’impact sur les habitats fauniques, l’entreprise s’est engagée à créer, restaurer ou conserver des milieux naturels sur une superficie à déterminer, qui sera d’égale valeur écologique ».

La future usine de batteries au lithium de Northvolt recevra 7,3 milliards d’aide du provincial et du fédéral.

Un règlement a été modifié en février dernier par Québec permettant au projet Northvolt d’échapper à l’examen du BAPE, selon des informations d’abord relayées par Radio-Canada.

Sa capacité de production serait de 56 000 tonnes métriques, alors que le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets a été modifié de façon à éviter une évaluation du BAPE aux usines de batteries qui produisent 60 000 tonnes métriques ou moins.