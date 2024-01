La menace d’une grève chez Transat renaît

L’entente de principe survenue le 14 décembre dernier entre Transat et le syndicat représentant ses 2100 agents de bord ne tient plus. Les syndiqués l’ont rejetée à 98,1 % lors d’assemblées tenues entre le 20 et le 23 décembre. Le syndicat détient toujours un mandat de grève.