Gildan Le C.A. déballe ses reproches à l’endroit de Glenn Chamandy

Une semaine après avoir congédié le fondateur et PDG de Gildan et soulevé l’opposition d’au moins quatre importants actionnaires, le conseil d’administration du fabricant montréalais de vêtements juge nécessaire de dévoiler plus de détails pour expliquer sa décision. Le conseil remet en question les compétences de Glenn Chamandy pour exécuter le plan stratégique et l’accuse de mauvaise foi.