(Ottawa) Statistique Canada indique que les ventes en gros, à l’exclusion du pétrole, des produits pétroliers et autres hydrocarbures et à l’exclusion des graines oléagineuses et des céréales, ont chuté de 0,5 % à 81,7 milliards en octobre.

La Presse Canadienne

L’agence fédérale rapporte que les ventes ont chuté dans cinq des sept sous-secteurs qu’elle suit, notamment celui des machines, de l’équipement et des fournitures, qui a chuté de 1,6 % en octobre pour atteindre 17,7 milliards.

Elle indique que la baisse dans le sous-secteur est principalement due à la baisse des ventes du groupe des machines, du matériel et des fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l’extraction minière, qui ont chuté de 3,6 % à 6,0 milliards, tandis que le groupe des ordinateurs et du matériel de communication a chuté de 2,9 % à 5,0 milliards.

Le sous-secteur des matériaux et fournitures de construction a augmenté de 1,1 % pour atteindre 12,1 milliards.

En termes de volume, les ventes en gros ont diminué de 0,7 % en octobre.

Statistique Canada a commencé à inclure le groupe de l’industrie des oléagineux et des céréales ainsi que le sous-secteur du pétrole et des produits pétroliers dans le cadre du commerce de gros plus tôt cette année, mais exclut les données de son analyse mensuelle jusqu’à ce que des données historiques soient disponibles pour une analyse mensuelle et annuelle.