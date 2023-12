Le sous-secteur des produits du pétrole et du charbon a chuté de 10,3 % pour s’établir à 8,4 milliards en octobre, en raison de la baisse des prix et des volumes.

(Ottawa) Statistique Canada a révélé jeudi que les ventes du secteur de la fabrication ont diminué de 2,8 % pour s’établir à 71 milliards en octobre, en raison d’une baisse des ventes de produits du pétrole et du charbon et d’une diminution des ventes dans les sous-secteurs de la machinerie et des produits informatiques et électroniques.

La Presse Canadienne

L’agence fédérale indique que les ventes ont diminué dans 12 des 21 sous-secteurs qu’elle suit.

Le sous-secteur des produits du pétrole et du charbon a chuté de 10,3 % pour s’établir à 8,4 milliards en octobre, en raison de la baisse des prix et des volumes.

Le sous-secteur des machines a chuté de 6,6 % pour atteindre 4,4 milliards, tandis que les produits informatiques et électroniques ont chuté de 15 % pour atteindre 1,4 milliard.

Les ventes de produits aérospatiaux et de pièces ont augmenté de 6,9 % pour atteindre 2,2 milliards.

Statistique Canada indique que les ventes totales en dollars constants ont diminué de 2,2 % en octobre, ce qui indique une baisse du volume des biens vendus.

Les ventes du secteur de la fabrication ont diminué dans six provinces en octobre, en particulier en Ontario et en Alberta. La Nouvelle-Écosse a affiché la plus forte hausse.