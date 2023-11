Troisième trimestre BRP rattrapée par le ralentissement économique

Il est de plus en plus difficile pour les consommateurs de financer l’achat de motoneiges, motomarines et autres véhicules récréatifs, constate BRP, finalement rattrapée par le ralentissement économique. Après avoir fracassé des records ces dernières années, des mois plus « difficiles » – qui s’accompagnent de mises à pied – attendent la multinationale québécoise.