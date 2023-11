Usine de Northvolt en Montérégie La Caisse de dépôt injecte 200 millions

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) annonce jeudi un investissement avoisinant les 200 millions CAN dans Northvolt AB, une plateforme qui se spécialise en recherche et développement, en fabrication et en recyclage de systèmes et de cellules de batteries durables.