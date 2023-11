Le chef de la direction Rich Kruger a indiqué, lors d’une conférence téléphonique sur les plus récents résultats trimestriels de l’entreprise, que les réductions devraient permettre d’économiser 450 millions par an, soit environ 50 millions de plus que ce à quoi ils s’attendaient lorsqu’elles ont été annoncées en juin.

(Calgary) Suncor Énergie a indiqué jeudi avoir terminé une opération de 1500 mises à pied deux mois plus tôt que prévu, mais a ajouté qu’elle continuerait d’être à l’affût de possibilités de réductions dans d’autres secteurs dans le cadre d’une démarche plus large pour améliorer son efficacité.

Le chef de la direction Rich Kruger a indiqué, lors d’une conférence téléphonique sur les plus récents résultats trimestriels de l’entreprise, que les réductions devraient permettre d’économiser 450 millions par an, soit environ 50 millions de plus que ce à quoi ils s’attendaient lorsqu’elles ont été annoncées en juin.

L’entreprise ira également de l’avant avec ses projets visant à réduire son nombre de camions en circulation, au profit de véhicules plus gros, et à réduire le nombre de chauffeurs requis pour ses activités.

M. Kruger a affirmé que Suncor augmenterait le nombre de camions autonomes à son usine de base. Elle en comptait 31 plus tôt cette année, et ce nombre pourrait passer à 91 d’ici la fin de l’année prochaine, ce qui en ferait l’un des plus grands parcs autonomes au monde dans une seule mine.

L’entreprise affirme également qu’elle n’a pas fini de trouver des gains d’efficacité chez ses sous-traitants, mais que de nouvelles améliorations seraient plus difficiles à mettre en place parce que le système a déjà été épuré.

M. Kruger a accédé au poste de chef de la direction de Suncor en avril. Jusqu’à maintenant, il a mis l’accent sur la réduction des coûts et la simplification des activités de l’entreprise.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : SU)