(Brasilia) Le constructeur aéronautique brésilien Embraer a annoncé lundi être sorti du rouge au troisième trimestre avec un bénéfice net part du groupe de 61 millions de dollars.

Agence France-Presse

Au troisième trimestre Embraer « a commencé à capitaliser les coûts liés au développement du programme Eve », sa filiale de mobilité urbaine qui doit fabriquer « le premier aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical », a expliqué l’entreprise basée à Sao Paulo sur son site internet. « Le programme a atteint une maturité suffisante », a-t-elle ajouté.

Cet acteur majeur de l’aéronautique mondiale avait essuyé une perte de 30,2 millions de dollars entre juillet et septembre 2022.

Sur neuf mois, de janvier à septembre 2023, Embraer reste déficitaire de 28,6 millions de dollars.

Au deuxième trimestre 2023, la perte avait été de 18,8 millions d’euros.

Au troisième trimestre 2023, Embraer a livré 43 avions (15 appareils commerciaux et 28 jets d’affaires), soit 30 % de plus que sur la même période de l’an dernier, selon l’entreprise.

Son chiffre d’affaires a augmenté de 38 % à 1,284 milliard de dollars, comparé à la même période de 2022, selon la même source.

Cette hausse « s’explique principalement par la progression de 68 % des avions commerciaux, tandis que le secteur de la défense a progressé de 40 %, les avions d’affaires de 25 % et les services de 24 % », a détaillé l’entreprise.

Les avions commerciaux ont représenté la contribution la plus importante (33 %) au chiffre d’affaires global.

Le constructeur avait essuyé une perte en 2022 malgré des bénéfices au dernier trimestre.

Les premiers vols urbains assurés par Eve devraient débuter dès 2026, à un prix compris entre 50 et 100 dollars par personne, avaient indiqué en juillet à l’AFP des sources de l’entreprise.

L’eVTOL, qui pourra transporter entre quatre et six passagers, ressemble à un hélicoptère, mais il est 100 % électrique. Il permet des voyages courts sans émission de CO 2 .

En juillet l’entreprise avait déjà reçu 2850 commandes de ce type d’engins, pour huit milliards de réais (environ 1,5 milliard d’euros), de la part de 28 clients de plusieurs pays, notamment des sociétés de transport par hélicoptère, des compagnies aériennes ou des plateformes de vols partagés.

Sao Paulo, mégalopole de 11,5 millions d’habitants aux embouteillages monstres, dispose de la plus grande flotte d’hélicoptères au monde.