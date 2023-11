États-Unis La justice examine le projet de fusion des compagnies aériennes Spirit et JetBlue

(New York) Un tribunal fédéral de Boston, dans le nord-est des États-Unis, a débuté mardi l’examen du projet de fusion entre Spirit et JetBlue pour former la cinquième plus grosse compagnie aérienne américaine, auquel s’opposent les autorités réglementaires au nom de la concurrence.