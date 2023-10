Casque Kraken Kitty V2 BT Derrière les oreilles, la qualité

On pourrait croire que le casque d’écoute sans fil Kraken Kitty V2 BT n’a qu’un argument de vente : son design tout mignon avec ses oreilles de chat et ses lumières multicolores. Mais voilà, surprise, c’est un appareil bien construit et au son respectable pour son prix. Son micro et la stabilité de sa connexion Bluetooth ne sont toutefois pas à la hauteur.