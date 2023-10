La récolte de Bombardier au terme de l’un des grands rendez-vous de l’aviation d’affaires, cette semaine, semble avoir laissé les investisseurs sur leur faim. Malgré des perspectives qui demeurent favorables, l’avionneur québécois a vu son action abandonner plus de 13 % à la Bourse de Toronto.

C’est avec une commande ferme pour trois Challenger 3500 – qui se vend 27 millions US l’unité, selon les prix catalogue – que la multinationale est revenue du salon de la National Business Aviation Association (NBAA), qui se déroulait à Las Vegas.

Bon nombre d’observateurs s’attendaient à ce que l’évènement soit le théâtre d’une importante commande émanant de Flexjet, un exploitant de flotte qui loue des appareils à des taux horaires ou qui offre des sièges dans des jets privés. Bombardier aurait été sur les rangs.

« L’activité a été moins vigoureuse que ce à quoi s’attendaient les investisseurs », souligne l’analyste Benoit Poirier, de Valeurs mobilières Desjardins, dans un rapport qui fait le point sur le salon.

Nous nous attendons toujours à ce que Bombardier enregistre une commande importante, mais l’échéancier est désormais moins précis. Benoit Poirier, analyste de Valeurs mobilières Desjardins

Sur Bay Street, le titre de catégorie B de Bombardier a retraité de 5,9 %, ou 2,58 $, vendredi, pour clôturer à 40,82 $, dans le cadre d’une séance où l’indice composé S&P/TSX a abandonné 1,21 %. Sur cinq jours, le recul de l’action de Bombardier est de 13,1 %, ou 6,17 $.

Selon des représentants de Flexjet cités à Las Vegas par différents médias, la patience des investisseurs pourrait cependant être récompensée. Selon le propriétaire de l’opérateur américain, Kenn Ricci, « quelque chose devrait bientôt se produire », a-t-il laissé entendre, au cours de l’évènement.

Quand Bombardier avait vendu Flexjet en 2013, la transaction s’était accompagnée d’une commande de 5,2 milliards pour la vente de 245 jets privés. Flexjet est actuellement propriétaire de 269 appareils Bombardier, Gulfstream et Embraer.

« Nous croyons qu’une importante commande de Flexjet n’est pas nécessaire pour que Bombardier atteigne un ratio de nouvelles commandes par rapport au nombre livraisons de 1, estime M. Poirier. Si elle décroche un gros contrat, cela serait évidemment positif. »

Encore de la demande

En dépit des craintes de récession et de la montée des taux d’intérêt, tout indique que la demande demeurera au rendez-vous, du moins à court terme, pour les constructeurs de luxueux jets privés. Dans le cadre du salon de la NBAA, Honeywell a dévoilé ses prévisions annuelles. Le conglomérat américain anticipe notamment une hausse de 10 % des livraisons en 2024.

L’activité s’est récemment contractée dans l’aviation d’affaires aux États-Unis – le principal marché dans le monde –, mais elle demeure plus vigoureuse que les niveaux observés en 2019, avant la pandémie.

« WingX souligne également que l’activité des opérateurs de flotte (un créneau clé pour les commandes d’avions d’affaires) en Amérique du Nord était en augmentation de 14,1 % sur un an et de 53,7 % par rapport à 2019 », écrit l’analyste Cameron Doerksen, de la Financière Banque Nationale, dans une note envoyée à ses clients.

Flexjet, NetJets et leurs concurrents sont de plus en plus prisés par les ultrariches. Dans le collimateur des écologistes en raison des émissions de gaz à effet de serre émanant des jets privés, les mieux nantis se tournent vers les exploitants de flotte, notamment pour éviter d’être identifiés par les logiciels qui permettent de traquer les aéronefs.

Même si elle revient de Las Vegas avec seulement trois commandes fermes, Bombardier avait quand même réservé une nouvelle intéressante pour les investisseurs en lever de rideau de la foire commerciale. Son président et chef de la direction, Éric Martel, avait révélé que le carnet de commandes de l’avionneur – qui atteint environ 15 milliards US – comptait également 200 options.

Si elles étaient converties en commandes fermes rapidement, cela procurerait plus d’un an de travail aux employés de l’entreprise, au rythme actuel des livraisons.