Bénéfices à la hausse et le déménagement du siège social progresse

Le distributeur alimentaire Colabor dévoile des bénéfices à la hausse. Sa direction assure que le projet de déménagement de Boucherville à Saint-Bruno-de-Montarville progresse comme prévu.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Le président et chef de la direction, Louis Frenette, a affirmé que le projet respectait le budget et les échéanciers, lors d’une conférence téléphonique, jeudi, avec les analystes financiers. La société devrait déménager dans ses nouvelles installations d’ici la fin de l’année. « J’ai connu plusieurs projets au cours de ma carrière et je dois dire qu’il s’agit d’un des mieux exécutés qu’il m’a été donné de voir. »

Questionné par un analyste, le dirigeant a dit qu’il n’anticipait pas de perturbation dans la transition entre les deux installations. Il croit également que le siège social rendra l’entreprise plus attrayante en tant qu’employeur.

L’ancien et le nouveau siège social « sont situés à sept kilomètres de distance. Alors, ce n’est pas un problème pour nos employés. C’est un facteur d’attraction. Les employés aiment travailler dans des installations neuves et nous sommes situés plus près des services de transport en commun ».

Au sujet de l’industrie de la restauration, M. Frenette a dit voir des signes de ralentissement, particulièrement pour les restaurants haut de gamme dans les grandes villes. Il nuance que l’entreprise est moins touchée par ce segment de l’industrie et que la restauration ne représente que le tiers de ses activités de distribution.

« Nos chiffres démontrent une croissance, car nous gagnons des clients. Restaurant par restaurant, nous ne voyons qu’un petit effet [de la conjoncture économique plus difficile pour les consommateurs]. »

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies a augmenté de 25 % pour s’établir à 3,5 millions au troisième trimestre clos le 9 septembre. Les ventes, pour leur part, ont progressé de 13,1 % à 164,7 millions.

La dette nette de l’entreprise a augmenté de 5,6 millions pour s’établir à 53,4 millions par rapport à la fin du précédent exercice il y a trois mois. Le ratio dette/bénéfice avant impôts, amortissement et intérêt (BAIIA) a toutefois diminué, passant de 2,3 fois à 2,2 fois sur la même période.

L’action de Colabor a terminé la journée à 1,17 $ en hausse de près de 1 %, jeudi.