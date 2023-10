(New York) La compagnie American Airlines a annoncé jeudi une perte nette de 545 millions de dollars au troisième trimestre, plombée par une charge exceptionnelle de près d’un milliard de dollars liée au nouvel accord salarial conclu avec ses pilotes.

Agence France-Presse

Hors éléments exceptionnels, elle a dégagé un bénéfice net de 263 millions de dollars. Rapporté par action – référence pour les marchés –, il ressort à 38 cents et dépasse le consensus qui tablait sur 25 cents.

Le chiffre d’affaires entre juillet et septembre est resté totalement stable (+0,1 %) à 13,48 milliards de dollars (consensus : 13,51 milliards).

Un record pour un troisième trimestre, a souligné AA dans un communiqué, expliquant avoir tiré profit d’une demande résiliente et de revenus records générés par son programme de fidélité.

« Nous avons eu un été formidable », a commenté Robert Isom, patron du groupe, lors d’une audioconférence, se réjouissant d’avoir réalisé un bénéfice par action « au-dessus de la fourchette de nos prévisions ».

Les dirigeants du groupe se sont montrés particulièrement optimistes sur l’activité des prochains mois avec des réservations sur le second semestre « correspondant à nos attentes », marquées par des vols long-courriers « vraiment forts » dans toutes les régions.

Selon eux, la compagnie – qui a opéré 515 000 vols au troisième trimestre – dispose encore de 5 % de capacités disponibles avec ses avions actuels.

Pour compenser le retard de livraison de nouveaux appareils monocouloirs, American a acheté à sa compatriote Alaska Airlines dix Airbus A321neo qui devraient rejoindre sa flotte fin 2023–début 2024.

Pas de retraite

Sa flotte étant « jeune », la compagnie n’entrevoit aucune mise en retraite d’appareils dans la prochaine décennie.

En s’appuyant sur la tendance du cours des carburants et de la demande, et hors éléments exceptionnels, la compagnie s’attend à une marge opérationnelle ajustée comprise entre 2 % et 4 % au quatrième trimestre et à « environ 7 % » pour l’ensemble de l’exercice en cours. Elle était de 5,4 % au troisième trimestre.

Le directeur financier Devon May a ajouté lors de l’audioconférence prévoir un bénéfice net ajusté par action situé entre 2,25 et 2,50 dollars pour l’exercice, insistant sur la « brutale hausse » des carburants ces derniers mois.

« Avec une perte conséquente au troisième trimestre, American est allé à contre-courant de ses rivaux qui ont engrangé de confortables bénéfices », a commenté à l’AFP Neil Saunders, de GlobalData, reconnaissant que la nouvelle convention collective avait créé une saignée mais que le « décevant » chiffre d’affaires « extrêmement plat n’a(vait) pas beaucoup aidé ».

Les 15 000 pilotes de la compagnie ont en effet ratifié en août la nouvelle convention collective d’une durée de quatre ans négociée avec la direction.

Elle prévoit l’équivalent de 9 milliards de dollars sous forme de nouvelles compensations et avantages, avait alors indiqué American Airlines, qui a passé en conséquence sur le troisième trimestre une charge exceptionnelle de 983 millions de dollars.

Le groupe négocie actuellement ces mêmes renouvellements de conventions collectives avec son personnel de bord et ses agents.

Vers 11 h 30 (heure de l’Est), l’action American Airlines prenait 4,06 % à 11,82 dollars à la Bourse de New York.