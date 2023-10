Enquête trimestrielle de la Banque du Canada

Les hausses de prix « anormales » vont continuer

Un nombre encore élevé d’entreprises prévoient encore augmenter leurs prix plus souvent et de façon plus importante qu’avant pour faire face à l’inflation, ce qui n’augure rien de bon dans la lutte que mène la Banque du Canada pour ramener la hausse des prix à 2 %.