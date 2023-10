(Montréal) La Banque Laurentienne a annoncé une série de changements dans sa haute direction à la suite d’un remaniement qui avait mené à la nomination d’Éric Provost au poste de président et chef de la direction plus tôt ce mois-ci.

La Presse Canadienne

La banque montréalaise affirme que Sébastien Bélair élargira son mandat en devenant chef de l’exploitation, qui comprend désormais la supervision du développement de produits et du numérique.

M. Bélair occupe le poste de chef des ressources humaines depuis 2021 et a été nommé chef de l’administration en septembre.

La banque a également annoncé que Thierry Langevin se joindra à son comité de direction à titre de vice-président exécutif, services aux entreprises. Il est également président de LBC Capital, la division du financement d’équipement de la banque.

Sophie Boucher a été promue première vice-présidente, chef des services bancaires aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises (PME). Elle était vice-présidente, développement des affaires et syndication, au sein des services aux entreprises de la banque.

M. Provost a été nommé au poste le plus élevé de la Banque Laurentienne le 2 octobre, un changement qui a entraîné le départ de la présidente et chef de la direction Rania Llewellyn et la démission du président du conseil d’administration Michael Mueller.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : LB)