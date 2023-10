(New York) Le constructeur automobile américain Ford a défendu jeudi sa dernière offre au syndicat UAW dans le cadre des négociations sur la prochaine convention collective, affirmant qu’aller au-delà le mettrait en danger et déplorant l’extension de la grève à un site d’envergure.

Agence France-Presse

La Kentucky Truck Plant (KTP) « est l’une des plus grandes usines au monde », a commenté jeudi Kumar Galhotra, président de Ford Blue, une branche de développement de nouveaux modèles, lors d’une audioconférence.

Le syndicat United Auto Workers (UAW) a surpris en annonçant mercredi soir une extension de la grève lancée mi-septembre chez les trois grands constructeurs — Ford, General Motors et Stellantis — à un site supplémentaire : une usine de Ford située à Louisville (Kentucky), où quelque 8700 employés sont concernés par cet appel à la grève.

L’arrêt de travail chez KTP « a été décrété après que Ford a refusé d’aller plus loin dans les négociations », a justifié l’UAW mercredi soir dans un communiqué.

« C’est un développement marquant dans nos négociations », a déploré M. Galhotra, affirmant que le groupe négociait « de bonne foi » et avait adressé une offre « incroyablement positive » qui hisserait le personnel de Ford parmi les 25 % des meilleurs emplois aux États-Unis en termes de salaires horaires et d’avantages.

« Nous avons fait la démonstration que nous souhaitons parvenir à un contrat record assurant un avenir solide pour nos employés », a-t-il affirmé.

« Mais nous avons atteint la limite, aller plus loin mettrait en danger notre capacité à investir » pour l’avenir du groupe, a répété M. Galhotra.

Haut de gamme

En temps normal, un véhicule sort chaque 37 secondes des chaînes d’assemblage de KTP. L’usine fabrique des camionnettes industrielles utilisées par divers corps de métiers (électricité, mines, pompiers, etc.) — dont le plus vendu aux États-Unis depuis 46 ans — ainsi que des VUS haut de gamme (Lincoln Navigator et Ford Expedition).

À lui seul, KTP réalise davantage de chiffre d’affaires que le groupe hôtelier Marriott ou que la compagnie aérienne Southwest, a relevé M. Galhotra, affirmant que plus de 100 000 ménages pourraient être affectés par ricochet.

L’usine s’approvisionne notamment auprès de 600 fournisseurs extérieurs, sans compter les concessionnaires et tout le tissu économique et commercial environnant.

Quatre emplois chez Ford en créent onze dans la communauté, a indiqué Liz Door, responsable de l’approvisionnement, citant un rapport du Boston Consulting Group.

Selon elle, la grève qui touche depuis près d’un mois une usine d’assemblage Ford de Chicago (Michigan) a entraîné le licenciement de 13 000 personnes chez environ 90 fournisseurs du site.

Une source proche des négociations a précisé que le prix moyen des véhicules fabriqués à KTP se situait autour de 62 000 $ US, offrant des marges parmi les plus élevées du groupe.

Les dirigeants de Ford « ont clairement indiqué qu’il s’agissait d’une usine importante », qui réalise 25 milliards de chiffre d’affaires pour le groupe, a-t-elle relevé.

Faute d’accord à l’échéance des conventions collectives mi-septembre, l’UAW a lancé une grève ciblée, ajoutant des sites lorsqu’il estimait que les négociations s’enlisaient ou choisissant le statu quo en cas d’avancées.

Ce sont désormais près de 34 000 employés des trois constructeurs qui sont mobilisés, sur leurs 146 000 encartés à l’UAW.