Les livraisons du 737 MAX au plus bas depuis 2021

(New York) Le constructeur aéronautique américain Boeing n’a livré en septembre que 15 exemplaires de son avion-vedette le 737 MAX, soit le niveau le plus faible en plus de deux ans, du fait d’un problème sur une partie de son fuselage, selon les données publiées mardi sur son site internet.