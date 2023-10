Une firme de Boston offre d’acheter l’entreprise québécoise spécialisée en instrumentalisation médicale OpSens.

Fondée en 2003 et installée dans le Parc technologique à Québec, OpSens a obtenu l’an passé l’autorisation de la Food & Drug Administration des États-Unis pour la commercialisation de son fil guide SavvyWire dans les procédures de remplacement de la valve aortique par cathéter.

À 2,90 $ par action, la proposition de l’américaine Haemonetics représente une prime de 50 % par rapport au cours boursier d’OpSens à la fermeture des marchés vendredi dernier.

L’action d’OpSens avait terminé la dernière semaine à 1,93 $ vendredi à la Bourse de Toronto pour donner à l’entreprise une valeur boursière d’un peu plus de 220 millions. Il y a deux ans, le titre d’OpSens avait touché un sommet à plus de 3,70 $.

Les six analystes qui suivent officiellement OpSens recommandaient tous d’acheter le titre avant l’annonce de la transaction. Leur cours cible moyen sur un horizon de 12 mois est à 3,54 $, l’équivalent d’une appréciation de 84 % par rapport au cours boursier enregistré à la fermeture des marchés vendredi dernier.

Haemonetics, dont les actions sont inscrites à la Bourse de New York, est une entreprise de soins de santé et de produits médicaux ayant une capitalisation boursière de près de cinq milliards de dollars américains.

Le fil guide SavvyWire d’OpSens est présenté comme une solution unique 3-en-1 permettant de livrer une prothèse valvulaire aortique, d’allouer une mesure continue de la pression pendant l’intervention, et de fournir une stimulation ventriculaire ne nécessitant pas de dispositifs auxiliaires ou d’accès veineux.

« L’intégration au sein de Haemonetics devrait permettre de donner aux produits d’OpSens un accès à un réseau de vente de classe mondiale », commente le PDG d’OpSens, Louis Laflamme.

Les administrateurs et dirigeants d’OpSens contrôlent près de 5 % des actions et appuient la transaction.

L’analyste Justin Keywood, de la firme Stifel/GMP, avait récemment souligné dans une note de recherche que le SavvyWire ouvre les portes d’un marché pouvant pourrait permettre aux ventes d’OpSens de passer de 35 à 100 millions d’ici 2025.

Il mentionnait notamment que le SavvyWire fait le travail de plusieurs produits en diminuant notamment la durée des procédures médicales.

Selon les observateurs, la récente approbation de la Food & Drug Administration des États-Unis atténuait le niveau de risque associé à OpSens, ce qui augmentait les probabilités de voir l’entreprise québécoise devenir une cible d’acquisition pour une grande entreprise de dispositifs médicaux.

Dans le passé, lorsque les patients avaient des problèmes de valve aortique, les cardiologues procédaient à une opération à cœur ouvert. « Ils ouvraient la cage thoracique et allaient directement travailler sur le cœur. La période de récupération est longue après une telle chirurgie. Des méthodes par cathéter ont été développées pour remplacer les valves et c’est à ce moment que la procédure de remplacement par cathéter a gagné en popularité », avait expliqué à La Presse l’an passé le PDG d’OpSens, Louis Laflamme.

Le nombre de procédures de remplacement de la valve aortique par cathéter est appelé à doubler pour dépasser 400 000 dans le monde en 2025 et plus de 600 000 en 2030 en raison du vieillissement de la population et des études démontrant ses avantages pour un plus grand nombre de patients.

À 400 000 procédures, l’analyste Nicholas Cortellucci, de la firme M Partners, calculait récemment que la valeur du marché atteindrait 10 milliards de dollars.