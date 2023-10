Devant l’impossibilité d’obtenir l’approbation de la France, la vente du fabricant montréalais de robinetterie industrielle Velan à une entreprise américaine tombe à l’eau.

Velan avait annoncé en février avoir accepté une offre de 13 $ par action de Flowserve, une entreprise du Texas.

Le projet d’acquisition de Velan par Flowserve a pris une tournure politique en raison des activités de Velan en France. Velan exploite deux filiales en France (Segault et Velan SAS) et dit avoir été informée verbalement jeudi que le bureau du ministre français de l’Économie refuse la vente des deux filiales à Flowserve. Les raisons justifiant la décision du gouvernement français n’ont toutefois pas été précisées, jeudi, par Velan et Flowserve.

En France, Velan fabrique notamment des valves pour le secteur nucléaire.

L’opposition du gouvernement français pousse donc Flowserve à abandonner son projet d’achat.

Alors que Velan et la Cour supérieure du Québec ont approuvé la transaction en mai, le grand patron de Flowserve avait dit au début du mois d’août que le processus d’approbation était plus difficile en France. Il avait affirmé qu’il s’agissait d’une question de sécurité nationale et que Flowserve travaillait notamment avec le ministère de la Défense et le ministère de l’Énergie.

Velan a précisé jeudi que les autorités françaises s’opposent à la transaction en dépit de mesures correctives et d’engagements proposés par Flowserve. Déjà reportée à deux reprises, la date limite pour conclure la transaction avait plus récemment été fixée au 7 octobre puisqu’il y avait encore l’approbation du gouvernement français à obtenir.

« Bien que nous soyons déçus de l’issue des démarches et de la décision des autorités françaises, nous demeurons confiants dans l’avenir de Velan », commente James Mannebach, président du conseil d’administration de Velan, par communiqué.

Velan poursuivra son chemin de façon indépendante, mais James Mannebach soutient que toutes les options stratégiques dont Velan dispose pour créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes continueront d’être étudiées.

Le gestionnaire de portefeuille Stephen Takacsy, de la firme montréalaise Gestion Lester, se montre « extrêmement surpris » de la décision de la France. « C’est incroyable que le gouvernement français puisse nuire à une telle transaction. Segault est une petite filiale de Velan et Flowserve était même disposée à faire des compromis », dit-il. « La solution est maintenant de vendre la filiale en France séparément à un groupe français, et de vendre le reste de la société a une autre entreprise. La famille veut vendre, alors Velan continuera d’explorer toutes les options. »

Les investisseurs réagiront à la nouvelle ce vendredi, alors que l’action de Velan a clôturé la séance de jeudi à 11,01 $ à la Bourse de Toronto.

Contrôlée par la famille du fondateur, feu Karel Velan, l’entreprise Velan a une valeur de près de 240 millions de dollars au cours boursier actuel.