Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Un membre du conseil d’administration et important actionnaire de Guru vient d’acheter près de 100 000 $ en actions de l’entreprise montréalaise de boissons énergisantes biologiques.

Éric Graveline a acheté mardi un bloc de 50 000 actions de Guru au prix unitaire de 1,59 $. Il est administrateur chez Guru depuis 2020.

Le défi auquel doit faire face le nouveau patron de la Banque Laurentienne, Éric Provost, ne doit pas être sous-estimé, selon l’analyste Stephen Boland, de la firme Raymond James. Dans une note envoyée à ses clients cette semaine, il souligne qu’il n’y a pas de solution facile. « Les problèmes de la banque depuis plusieurs années restent les mêmes : des systèmes obsolètes, une base de dépôts plus faible et des niveaux de dépenses élevés continuent d’expliquer la sous-performance par rapport à la concurrence. »

Puisque les pressions macroéconomiques risquent d’entraîner un ralentissement de la croissance dans les prochaines années, l’accent sera mis davantage sur l’efficacité et les marges, ajoute-t-il. Cet expert soutient que la banque se devait de nommer un candidat à l’interne parce que, croit-il, le marché n’aurait pas aimé voir un autre candidat de l’extérieur débarquer avec un autre plan stratégique à réaliser.

Si la tâche immédiate d’Éric Provost consiste à rétablir la confiance des clients à la suite de la panne, Stephen Boland craint que les ennuis informatiques n’anéantissent une partie du travail plus récemment accompli pour améliorer la réputation de la banque en matière de service à la clientèle.

Le nom de l’entreprise québécoise spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée au commerce électronique Coveo a été ajouté cette semaine à la liste des meilleures idées de placements de RBC chez les titres canadiens de petites capitalisations.

Cette liste est composée de 18 titres dont la capitalisation boursière est de 2 milliards de dollars ou moins au moment de leur ajout à ce répertoire.

Un membre de la haute direction chez Alimentation Couche-Tard vient de vendre pour près de 200 000 $ d’actions de la chaîne de dépanneurs de Laval. Aaron Brooks, vice-président principal de l’immobilier, a vendu le 25 septembre un bloc de 2800 actions au prix unitaire de 69,57 $.

La Banque Scotia a jusqu’au 2 novembre pour solliciter des offres supérieures à celle annoncée cette semaine par la firme d’investissement new-yorkaise Ember pour acheter l’entreprise de Québec H 2 O Innovation. Le défi est de trouver un meilleur prix, sachant qu’Ember s’est engagée à conserver le siège social et essentiellement le même nombre d’employés au Québec. Un acquéreur mise souvent sur les synergies dégagées par l’élimination de postes et le déménagement du siège social dans ses calculs au moment d’évaluer une acquisition.

Il sera notamment question d’une attention renouvelée sur l’optimisation des coûts lors des présentations des dirigeants de Couche-Tard ce mercredi lors de la journée organisée pour les investisseurs à Phoenix, en Arizona. En fonction des cibles à atteindre à différents égards qui seront dévoilées pour les prochaines années, il y a assurément un potentiel pour influencer l’humeur des investisseurs et donc le cours boursier.

Le chef de la direction financière de GDI vient d’acheter pour environ 100 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise spécialisée dans la gestion et l’entretien d’immeubles. Stéphane Lavigne a acheté le 28 septembre un bloc de 2500 actions au prix unitaire de 38,77 $.

Les ennuis financiers sont finalement venus à bout du spécialiste montréalais de la vente en ligne d’articles de mode d’occasion LXR & Co. La direction examinait depuis plusieurs mois des façons d’obtenir du financement et cherchait un acquéreur. Après la démission du vérificateur PricewaterhouseCoopers en milieu de semaine, l’entreprise a annoncé vendredi la démission de tous les membres du conseil d’administration. KPMG a maintenant le mandat de gérer la liquidation des actifs en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. LXR vend notamment des sacs à main et des accessoires d’occasion de grandes marques comme Louis Vuitton, Chanel et Hermès.

Un autre dirigeant chez Fiera Capital vient d’acheter des actions du gestionnaire d’actifs montréalais. Le chef de la direction financière Lucas Pontillo a acheté le 29 septembre 10 000 actions au prix unitaire de 5,70 $. Le grand patron Jean-Guy Desjardins et le secrétaire général Gabriel Castiglio ont aussi acheté des actions récemment.

La Bourse de Toronto restera fermée lundi pour souligner le congé de l’Action de grâce au pays.

Le titre de H 2 O Innovation a avancé cette semaine à un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto après le dévoilement d’une offre d’achat en provenance des États-Unis.

En revanche, les titres québécois de la Banque Laurentienne, Cogeco Communications, Rogers Sugar, Boralex, Nuvei, BCE, Pages Jaunes, Transcontinental, Innergex, Fiera Capital et AYA ont tous glissé cette semaine à un plancher des 52 dernières semaines.