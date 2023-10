Boeing n’a livré en septembre que 15 exemplaires de son avion-vedette le 737 MAX, soit le niveau le plus faible depuis l’été 2021.

PHOTO ELLEN M. BANNER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les livraisons du 737 MAX au plus bas depuis 2021

(New York) Le constructeur aéronautique américain Boeing n’a livré en septembre que 15 exemplaires de son avion-vedette le 737 MAX, soit le niveau le plus faible en plus de deux ans, du fait d’un problème sur une partie de son fuselage, selon les données publiées mardi sur son site internet.

Agence France-Presse

Le groupe a annoncé fin août un ralentissement de sa cadence de production et de livraisons à cause de ce problème concentré sur la cloison étanche arrière de l’appareil nécessitant l’inspection de « centaines de trous ».

Le directeur financier Brian West a précisé en septembre qu’environ 75 % des 220 appareils en stock chez Boeing à la fin du deuxième trimestre étaient notamment affectés.

Un revers pour l’avionneur qui souhaitait accélérer sa production mensuelle pour atteindre rapidement 38 appareils, avec l’intention de la porter à cinquante par mois à horizon 2025-2026.

Il faut remonter à août 2021 pour trouver des livraisons mensuelles du 737 MAX inférieures à 15.

« La bonne nouvelle […] est l’afflux de nouvelles commandes. La demande pour les voyages est revenue avec force et les compagnies aériennes passent des commandes qui reflètent leur confiance en l’avenir », a commenté Neil Saunders, directeur de GlobalData.

Mais « le problème pour Boeing, c’est du côté des livraisons qui prennent du retard tandis que son carnet de commandes se remplit sans cesse », a-t-il ajouté, soulignant que l’avionneur ne perçoit le gros du paiement qu’à la livraison ce qui pourrait peser sur ses résultats.

Et, selon lui, « l’impression perdure que Boeing ne maîtrise pas correctement le volet industriel de son activité ».

Tous modèles confondus, Boeing a remis 27 avions à ses clients en septembre et 371 depuis le début de l’année (328 sur la même période de 2022).

« Concernant l’ensemble de l’année, nous avions une fourchette de 400 à 450 livraisons prévues du 737. Nous ne modifions pas cette fourchette, mais je m’attends à ce que l’on soit dans la partie basse », avait précisé M. West.

À fin septembre, 280 exemplaires du 737 MAX avaient été livrés depuis le début de l’année.

Du côté des commandes brutes, le groupe a inscrit dans ses carnets 224 nouveaux appareils, dont 150 pour Ryanair dans le cadre d’un contrat annoncé en mai (150 fermes et 150 en option), 18 pour Air Canada et 50 pour United Airlines. Depuis le début de l’année, elles représentent 848 avions.

Son carnet de commandes atteignait 5783 avions à fin septembre.

Vers 13 h 45 (heure de l’Est), l’action Boeing progressait de 2,84 % à 193,85 dollars à la Bourse de New York.