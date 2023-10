(Toronto) Le plus grand actionnaire d’Aimia se dit désillusionné et frustré par le conseil d’administration et l’équipe de direction de l’entreprise, et envisage de faire une offre pour l’acquérir et fermer son capital par l’entremise d’une transaction qui la valoriserait à environ 308 millions.

La Presse Canadienne

En vertu de la proposition, Mithaq Canada, une filiale en propriété exclusive de Mithaq Capital SPC, a annoncé son intention d’offrir 3,66 $ par action en espèces pour mettre la main sur la participation dans Aimia qu’elle ne possède pas déjà.

L’action d’Aimia prenait 33 cents, ou 10,7 %, pour se négocier à 3,40 $ mercredi, en début d’après-midi, à la Bourse de Toronto.

Mithaq a précisé avoir tenté d’engager des discussions avec le conseil d’administration et l’équipe de direction d’Aimia.

« Cependant, les demandes d’engagement ont, dans certains cas, été rejetées et, lorsque des discussions ont eu lieu, les commentaires fournis par Mithaq ont été largement ignorés », a affirmé la société dans un communiqué.

Aimia, qui a vendu son programme phare de fidélisation Aéroplan à Air Canada en 2019 et s’est réinventée en tant que société de portefeuille, a indiqué qu’elle examinerait la proposition lorsqu’elle recevrait une offre formelle avec ses conseillers juridiques et financiers.

« Les actionnaires peuvent être assurés que nous prenons cette obligation au sérieux et évaluerons rigoureusement l’offre proposée une fois qu’elle sera reçue et ferons une recommandation conforme à notre mandat de prendre en compte tous les intérêts raisonnables des parties prenantes et de maximiser la valeur », a indiqué dans un communiqué la présidente par intérim d’Aimia, Karen Basian.

Aimia a souligné qu’elle poursuivait actuellement Mithaq en justice pour violation de la Loi sur les valeurs mobilières et que son procès devrait débuter le 8 janvier 2024.

Mithaq est une société de portefeuille distinct et une filiale de Mithaq Holding Company, un bureau de gestion de patrimoine établi en Arabie saoudite.

Elle dit qu’elle possède déjà ou exerce un contrôle ou une emprise sur une participation de 30,96 % dans Aimia.

L’entreprise a voté contre la réélection du conseil d’administration d’Aimia lors de son assemblée annuelle, plus tôt cette année.