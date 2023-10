(Montréal) Bell Média a annoncé mardi que son président Wade Oosterman prendrait sa retraite à la fin de l’année et serait remplacé par Sean Cohan, qui se joindra à l’entreprise en novembre.

La Presse Canadienne

M. Cohan, qui a passé des dizaines d’années à l’emploi d’entreprises médiatiques et d’affaires, était récemment chef du développement commercial et président pour la firme d’analyse de données Nielsen, a indiqué Bell Média dans un communiqué.

Le nouveau venu se joindra à l’équipe de direction de BCE le 1er novembre. Pour sa part, M. Oosterman restera en poste jusqu’en janvier pour assurer une transition en douceur.

Dans un communiqué, le président et chef de la direction de BCE, Mirko Bibic, a remercié M. Oosterman pour son « leadership qui a contribué à faire de Bell un concurrent redoutable sur le marché des communications et des médias au pays », et pour son « rôle déterminant » dans la transformation de Bell Média.

Plus tôt cette année, BCE a annoncé qu’elle fermait ou vendait neuf stations de radio, car l’entreprise prévoyait « d’adapter considérablement » sa façon de diffuser l’information. Elle a ainsi supprimé 1300 postes, incluant une réduction de 6 % de l’effectif de Bell Média.

M. Oosterman avait indiqué à l’époque, dans une note adressée au personnel, que Bell Média était confrontée à « de fortes pressions économiques et inflationnistes, à une baisse des budgets des annonceurs et à un environnement réglementaire difficile, qui a été trop lent à s’adapter ».

M. Cohan, qui sera aussi membre de la haute direction de BCE, a notamment passé 15 ans chez A+E Networks, notamment en tant que président des médias internationaux et numériques.