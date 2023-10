Rogers a acquis le réseau cellulaire du système de métro de BAI Canada, plus tôt cette année, et travaille à sa mise à niveau.

(Toronto) Rogers Communications a annoncé lundi que les clients de tous les principaux opérateurs de services sans fil canadiens pouvaient désormais se connecter à son réseau sans fil 5G dans les sections les plus achalandées du métro de Toronto.

La Presse Canadienne

Le géant des télécommunications a précisé que les usagers du métro pourraient se connecter à son réseau 5G dans les stations et tunnels de la ligne 1, depuis Union Station jusqu’aux stations St. George et Bloor-Yonge, ainsi qu’aux stations Spadina et Dupont. Cette zone englobe toutes les stations de métro au cœur du centre-ville de Toronto.

Les utilisateurs pourront également accéder au réseau dans 13 stations de la ligne 2, le long de la rue Bloor, des stations Keele à Castle Frank, ainsi que dans les tunnels entre les stations St. George et Yonge.

Le service à tous les opérateurs intervient après des mois de négociations tendues entre Rogers et ses rivaux Bell et Telus sur la meilleure approche technique, ainsi que les conditions financières, pour fournir la couverture.

Le gouvernement fédéral avait fixé à mardi la date limite pour que tous les passagers du métro de la TTC disposent d’une connectivité cellulaire, quel que soit leur opérateur. Il a également fixé au 20 décembre la date limite pour que les sociétés négocient des accords commerciaux visant à fournir un service de métro à long terme.