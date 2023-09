Monopole « illégal »

Les États-Unis poursuivent Amazon

(San Francisco) Après des années d’enquêtes, et de tensions entre les pouvoirs politiques et Amazon, l’autorité américaine de la concurrence (FTC) et 17 États ont porté plainte mardi contre le géant des technologies, l’accusant de « maintenir illégalement son monopole » grâce à des « stratégies anticoncurrentielles et déloyales ».