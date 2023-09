États-Unis

La grève étendue chez Stellantis et General Motors

(New York) La grève s’est étendue vendredi chez les constructeurs automobiles américains General Motors et Stellantis, faute d’avancée dans les négociations syndicales, contrairement à Ford où de « réels progrès » ont été effectués, et le président Joe Biden a été invité sur les piquets de grève.