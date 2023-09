L’entreprise Réseau Outgo est spécialisée en commerce électronique de cartes-cadeaux et forfaits-cadeaux aux consommateurs.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) poursuit un homme d’affaires de Québec, Yanik Guillemette, et son entreprise Réseau Outgo, spécialisée en commerce électronique de cartes-cadeaux et forfaits-cadeaux aux consommateurs, sous des accusations de fraude et « d’exercice illégal de l’activité de courtier » pour avoir sollicité des placements sans les autorisations réglementaires requises.

Selon l’enquête menée par l’Autorité, qui a mené au dépôt de 13 chefs d’accusation pénale en Cour du Québec, Yanik Guillemette aurait « cherché des sources de financement pour Outgo, entre autres en publiant des annonces sur un site Web d’achat et de vente d’entreprises. »

Or, souligne l’AMF, Yanik Guillemette et son entreprise Outgo « n’ont jamais été inscrits à quelque titre que ce soit » auprès des autorités réglementaires.

Aussi, toujours selon l’AMF, l’entreprise Outgo « n’a jamais établi de prospectus [de placement] soumis à son approbation, ni bénéficié d’une dispense de prospectus pour les placements visés par les chefs d’accusation. »