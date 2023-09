Guru mène une chaude lutte à Red Bull et Monster

La concurrence est forte dans l’industrie des boissons énergisantes, ce qui complique les projets de Guru qui souhaite accroître ses parts de marché.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

La lutte est forte entre Guru, Red Bull et Monster Energy, qui luttent dans un marché dont la taille progresse à un rythme de 15 %. « L’industrie est très forte et vous devez grandir rapidement pour gagner des parts de marché », explique le président et chef de la direction, Carl Goyette, lors d’une conférence téléphonique, jeudi, visant à discuter des résultats du troisième trimestre terminé le 31 juillet.

L’entreprise observe ainsi « de grosses variations » mensuelles dans ses parts de marché, au gré des différentes offensives promotionnelles de ses concurrents. Ces variations sont attribuables au lancement de nouveaux produits et les soldes sur les emballages multiples, a expliqué le dirigeant.

La concurrence a eu un effet sur les marges brutes de l’entreprise qui sont passées de 54,8 % l’an dernier à 51,2 %. La cheffe des finances, Ingy Sarraf, a expliqué que cette diminution était « en moitié » attribuable au rabais offert par Guru et que le reste était attribuable à la hausse des coûts.

La société n’a pas l’intention de hausser les prix pour l’augmentation des coûts, du moins pas tant que ses concurrents n’iront pas de l’avant. « Nous ne sommes jamais les premiers à le faire, dit Mme Sarraf. Red Bull et Monster sont beaucoup plus gros que nous. Alors, nous suivons l’industrie. »

Les consommateurs sont aussi plus attentifs aux prix dans un contexte de forte inflation alimentaire, ce qui réduit la marge de manœuvre sur les prix. « Toutes les marques veulent augmenter leur part de marché, ajoute M. Goyette. Toutes les marques voient que les consommateurs sont plus sensibles aux prix. »

PHOTO FRANCOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Carl Goyette

Le dirigeant s’est dit confiant d’augmenter ses parts de marché dans les autres provinces que le Québec. Il a aussi annoncé que l’entreprise avait conclu une entente pour se trouver dans les rayons de 24 magasins Costco au Québec.

La société a dévoilé une perte nette de 3 millions, comparativement à une perte nette de 6,5 millions à la même période l’an dernier. Les revenus, pour leur part, ont augmenté de 15 % à 8,9 millions.

L’analyste John Zamparo, de CIBC Marchés mondiaux, souligne, dans une note aux investisseurs, que la perte est « nettement » inférieure à ses attentes grâce au contrôle des dépenses.

L’action de Guru perd 3 cents, ou 1,30 %, à 2,27 $ à la fin de la séance de la Bourse de Toronto.