(Toronto) La Compagnie de la Baie d’Hudson affirme que le retour de sa marque Zellers prendra de l’ampleur dans ses grands magasins à travers le pays.

La Presse Canadienne

Le détaillant torontois a annoncé mercredi que des espaces éphémères Zellers ouvriraient dans tous les magasins La Baie d’Hudson qui n’ont pas encore participé à la résurrection de la marque à bas prix.

L’opération couvrira 13 magasins en Ontario, sept en Colombie-Britannique, six en Alberta, quatre au Québec et un au Manitoba.

Ces espaces seront ouverts à temps pour la période des Fêtes et porteront à 78 le nombre de succursales de la Baie d’Hudson avec une présence de Zellers.

Les espaces ont généralement une superficie allant de 1000 à 2800 pieds carrés et vendent une gamme d’articles ménagers abordables.

La Baie d’Hudson affirme utiliser l’expérience des boutiques éphémères pour déterminer quels marchés seraient les plus aptes à accueillir de futures boutiques Zellers, dont la superficie est plus grande — entre 8000 et 10 000 pieds carrés.

« Les espaces éphémères sont un élément clé de notre stratégie d’expansion. Ils nous permettent d’explorer et de tester de nouveaux marchés et d’affiner notre offre avant d’ouvrir des magasins de plus grande taille », a expliqué la présidente de La Baie d’Hudson, Sophia Hwang-Judiesch, dans un communiqué.

« C’est notre clientèle qui nous aidera à déterminer comment et où nous développer. »