(Toronto) La Baie d’Hudson espère susciter l’intérêt de ses clients grâce à un programme de fidélisation remanié qui comprend une nouvelle application et des offres personnalisées.

Tara Deschamps La Presse Canadienne

La chaîne de grands magasins dont le siège social se trouve à Toronto annonce mardi que les changements apportés à son offre de récompenses visent à rafraîchir le programme afin de mieux répondre aux habitudes de magasinage actuelles.

« La Baie d’Hudson fait partie des premières entreprises à avoir proposé un programme de fidélisation au Canada, et depuis, les habitudes de consommation, la priorisation des achats et les attentes quant à ce type de programmes n’ont eu de cesse de changer », affirme Kevin Parry, vice-président, Crédit et fidélité, à La Baie d’Hudson, dans un communiqué.

Il ajoute que l’entreprise voulait améliorer son programme de récompenses.

Ce programme intervient dans un contexte d’inflation élevée et persistante, qui incite de plus en plus les consommateurs à rechercher les bonnes affaires.

Le programme de récompenses s’articulera autour de trois niveaux que les clients pourront gravir, en gagnant plus de points et plus rapidement à chaque étape.

Les acheteurs commencent par le niveau La Baie d’Hudson Primes, qui leur donne un point pour chaque dollar dépensé en magasin ou en ligne à La Baie d’Hudson et chez Zellers, ainsi qu’en utilisant leur carte Mastercard de La Baie d’Hudson.

Lorsqu’ils ont dépensé 400 $ en un an, ils passent au niveau Primes Plus, qui leur donne 1,5 point pour chaque dollar dépensé. Le dernier niveau, Primes VIP, est accessible à partir de 1200 $ d’achats dans l’année et offre deux points pour chaque dollar dépensé.

Les points peuvent être échangés à partir de 1000 points, ce qui donne droit à une réduction de 5 $ et peut être appliqué aux taxes et aux frais d’expédition, ainsi qu’à l’article lui-même.

En plus des achats, les clients peuvent gagner des points grâce à des offres personnalisées proposées par l’application et basées sur les préférences individuelles, les habitudes d’achat et les « missions » accomplies par l’utilisateur.

Une mission peut demander à un acheteur, par exemple, de créer un ensemble de la tête aux pieds à partir d’un article de La Baie d’Hudson.

Il y aura aussi des évènements bonus où les acheteurs pourront gagner des points doubles ou supplémentaires en magasinant certains jours ou en échangeant moins de points pour un rabais plus élevé.

Un moyen de stimuler les ventes

Les refontes de programmes de récompenses tels que celui-ci sont de plus en plus fréquentes, car les banques et les détaillants recherchent de plus en plus des moyens de stimuler les ventes et les bases d’adhésion pour faire face aux turbulences économiques actuelles. Les données sur le moment et la manière dont les gens dépensent sont également précieuses pour les entreprises.

Cineplex, la Banque Scotia et Empire Company Limited ont réorganisé le programme Scène l’année dernière et BMO Groupe financier a acheté Air Miles au Canada en juin dernier.

Au début du mois d’août, la Banque Royale du Canada a étendu son programme Avion à tous les Canadiens, quel que soit leur établissement bancaire, et, pour attirer les inscriptions, a offert aux membres un lot exclusif de billets pour les prochains concerts de Taylor Swift à Toronto.

La réorganisation du programme de fidélisation de La Baie d’Hudson intervient alors que l’entreprise travaille sur plusieurs initiatives visant à rationaliser ses opérations et à susciter l’enthousiasme autour de ses offres.

Ces dernières années, elle a introduit une nouvelle collection de Forever 21, ajouté des boutiques pour le détaillant d’articles de plein air MEC dans certains magasins et s’est associée à la jeune entreprise d’équipement pour bébés Rebelstork pour un programme de revente de marque.

Le changement le plus médiatisé a sans doute eu lieu en mars, lorsque la chaîne de magasins de rabais Zellers a été relancée, dix ans après la fermeture de la plupart de ses magasins. Le retour de Zellers a pris la forme de boutiques éphémères dans les magasins de La Baie d’Hudson, qui vendent un mélange d’articles ménagers et d’autres produits de marque privée et rivalisent avec certains produits que l’on peut trouver chez IKEA et Walmart.

Cependant, l’entreprise a également licencié environ 250 employés en janvier et 250 autres en mai. Ces suppressions de postes ont pour but d’aider l’entreprise à faire face à « d’importantes pressions extérieures », a déclaré l’entreprise en janvier.