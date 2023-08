Subway compte plus de 37 000 restaurants franchisés dans plus d’une centaine de pays.

(New York) Les candidats au rachat de la chaîne américaine de sandwichs Subway doivent remettre leurs offres finales mardi au plus tard, a indiqué à l’AFP une source proche du dossier, mentionnant une transaction supérieure à 9 milliards de dollars.

Agence France-Presse

L’annonce du repreneur pourrait intervenir dès mercredi, a indiqué cette source proche des négociations, précisant que les sociétés d’investissements Roark Capital et un consortium de l’américain Sycamore Partners et du britannique TDR Capital étaient en lice.

Contacté mardi par l’AFP, Subway s’est refusé à tout commentaire « concernant le processus jusqu’à ce que la transaction soit achevée ».

TDR Capital n’a pas souhaité commenter. Sycamore et Roark (Arby’s, Dunkin, Baskin-Robbins, salles de sport Orange Theory, etc.) n’étaient pas immédiatement joignables.

Selon le Wall Street Journal, Roark semblait tenir la corde mardi avec une offre d’environ 9,6 milliards de dollars.

Subway a annoncé en février que ses actionnaires exploraient une possible vente, précisant qu’il n’y avait aucune assurance ni calendrier en la matière.

« Compte tenu de l’expérience étendue de Roark dans le secteur de la restauration, cela conviendrait parfaitement à Subway », a commenté à l’AFP Neil Saunders, directeur de GlobalData. « Roark a démontré qu’il savait comment prendre soin des enseignes de restaurants et comment les aider à grandir, y compris par l’expansion », a-t-il ajouté.

Selon lui, Roark « apporte davantage sur la table que d’autres investisseurs, mais l’argent brut déterminera au final qui l’emporte ».

La chaîne, non cotée en Bourse, n’est pas tenue de rendre publics ses résultats financiers.

Elle donne néanmoins chaque trimestre quelques indications : en mai, elle a annoncé son dixième trimestre consécutif de hausse des ventes.

Sur le premier semestre, elles ont progressé de +9,8 % à nombre de restaurants constants dans le monde au premier semestre 2023. Les ventes en ligne ont bondi de 11,1 %, quadruplant depuis 2019.

Subway compte plus de 37 000 restaurants franchisés dans plus d’une centaine de pays, dont plus de 20 000 aux États-Unis.

Subway a été créé en 1965 à Bridgeport dans le Connecticut par Fred DeLuca, alors âgé de 17 ans et qui cherchait à financer ses études de médecine. Peter Buck, un physicien nucléaire ami de sa famille, lui prête les 1000 dollars nécessaires.

Le premier est décédé en 2015, le second en 2021. Le groupe est dirigé depuis 2019 par John Chidsey, premier patron de Subway à ne pas appartenir aux familles des fondateurs.