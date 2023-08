Estée Lauder s’attend à un retour de la croissance organique pour son exercice 2024 et à une amélioration de ses marges, avec une « ré-accélération » en Amérique du Nord et des « mesures pour capturer la demande en Asie ».

(New York) Les ventes du groupe américain de cosmétiques Estée Lauder ont pâti pendant son exercice 2023, achevé fin juin, d’une reprise post-pandémie plus lente que prévu en Asie et en particulier en Chine.

Agence France-Presse

Le chiffre d’affaires annuel a baissé de 10 % sur un an à 15,91 milliards de dollars (-6 % à données comparables). Le bénéfice net ressort à 1,01 milliard (-58 %) et, rapporté par action, à 2,79 dollars au lieu de 6,55 l’année précédente.

« Le rythme de la reprise des voyages en Asie, et en Chine continentale, pour faire des achats a été plus lent qu’anticipé », a indiqué le groupe vendredi dans un communiqué, soulignant que la fermeture prolongée des magasins dans la très prisée des Chinois île tropicale de Hainan (sud) avait été un « frein » et que lorsque les voyages ont repris, les chalands ont peu acheté.

Ailleurs, l’activité a continué d’enregistrer une « forte croissance organique dans presque tous les marchés ».

Mais aux États-Unis, les ventes ont été affectées par une reprise plus lente que prévu dans les boutiques et par des distributeurs maintenant des stocks très serrés « à cause de l’inflation et des craintes de récession ».

Ces craintes et un dollar fort ont pesé sur le groupe dans le monde entier, a-t-il relevé.

Il a néanmoins signalé une lueur d’espoir au dernier trimestre avec un maigre retour (+1 %, +4 % en organique) de la croissance de ses ventes, dopées par une « hausse solide » en Asie/Pacifique. Le groupe essuie toutefois sur ce quatrième trimestre une perte nette de 33 millions, soit 0,09 dollar par action. C’est inférieur aux anticipations des analystes.

Estée Lauder s’attend à un retour de la croissance organique pour son exercice 2024 et à une amélioration de ses marges, avec une « ré-accélération » en Amérique du Nord et des « mesures pour capturer la demande en Asie ».

Mais l’activité devrait être inférieure de 10 % à 12 % au premier trimestre, avec une perte nette ajustée par action entre 19 et 29 cents à changes constants.

Sur l’année, le chiffre d’affaires est attendu en hausse de 5 % à 7 % (entre 6 % et 8 % en organique) et le bénéfice par action entre 3,43 et 3,70 dollars.

« Nous prévoyons de jeter les bases pour une accélération plus puissante en 2025 », a relevé le groupe.

Concernant les produits, les soins de la peau ont baissé de 17 % à 8,2 milliards tandis le maquillage a reculé de 3 %, les parfums ont stagné et les soins pour cheveux ont gagné 3 %.

« La baisse des ventes nettes (des marques) Estée Lauder, La Mer et Dr Jart “a partiellement compensé la forte croissance de The Ordinary, M. A. C et Bobbi Brown Cosmetics », a détaillé le groupe, justifiant la première par l’atonie en Asie et la seconde par la sortie de nouveaux produits et par son expansion vers de nouveaux marchés.

L’action perdait 6,57 % à 151,40 dollars à l’ouverture de la Bourse de New York.