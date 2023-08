Nouveau géant du luxe

Tapestry acquiert la maison mère de Michael Kors

(New York) Le groupe américain Tapestry ( Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman ) et la société Capri, maison mère de Michael Kors, Versace et Jimmy Choo, ont décidé de s’unir pour créer un géant mondial du luxe avec des marques portées par un aréopage de célébrités sur les tapis rouges.