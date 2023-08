Metro gagne des parts de marché grâce à Super C

La popularité des enseignes à bas prix a permis à Metro de gagner des parts de marché. Dans ce contexte, le détaillant québécois n’a pas caché son intention de convertir dans l’avenir certaines de ses épiceries en Super C.

« L’inflation alimentaire demeure persistante, et nos équipes ont fait un excellent travail pour offrir de la valeur à nos clients, ce qui s’est traduit par une croissance des parts de marché et du volume, attribuable surtout à nos magasins d’alimentation d’escompte [de rabais] », a déclaré mercredi le président et chef de la direction de Metro, Eric La Flèche, lors d’une conférence avec les analystes visant à commenter les résultats du troisième trimestre, clos le 1er juillet.

« Le chiffre d’affaires des magasins d’alimentation comparables a été en hausse de 9,4 % (1,1 % au troisième trimestre de 2022), principalement attribuable à la progression des ventes de nos magasins [de rabais] ainsi qu’à l’inflation. »

« Il y a clairement un mouvement dans le marché [vers les détaillants de rabais] et nous voulons saisir cette opportunité, a-t-il indiqué en réponse aux questions d’un analyste. Nous avons converti quelques magasins l’an dernier, nous allons probablement en convertir d’autres l’an prochain. Nous avons un potentiel de conversions, mais nous n’avons pas l’intention d’en faire un programme à grande échelle », a-t-il toutefois tenu à préciser.

Chez Metro, on dit ne pas vouloir se lancer dans des conversions à grande échelle et assure que l’enseigne du même nom se porte bien, tout comme Super C.

Au cours des deux dernières années, Metro n’a converti que deux magasins Metro en Super C. Impossible de connaître les prévisions pour les années à venir. M. La Flèche semble vouloir se dissocier de la stratégie adoptée par Loblaw qui a fait passer 36 supermarchés Provigo dans le giron de Maxi.

Fixation des prix

M. La Flèche a par ailleurs saisi l’occasion de défendre la société à la suite du dépôt d’une demande d’action collective visant Loblaw et Metro leur reprochant d’avoir fixé illégalement le prix de la viande. Selon la requête, les entreprises montrées du doigt se seraient enrichies de « plusieurs milliards de dollars » en « violant intentionnellement les lois sur la fixation des prix ».

« Nous n’avons jamais participé à une entente de fixation des prix, a-t-il assuré. Les allégations selon lesquelles la culture dans l’industrie est telle que ce genre de pratique est généralisée sont tout simplement fausses. »

Dans un autre dossier, celui du pain, le Bureau de la concurrence Canada poursuit son enquête « sur les allégations de fixation des prix visant des entreprises comme Metro, Sobeys, Walmart, Tigre Géant et Aliments Maple Leaf ».

En ce qui concerne le programme MOI, lancé en grande pompe au printemps, son implantation a coûté 5,1 millions. Aujourd’hui, il compterait quelque 2,2 millions d’adeptes. Selon M. La Flèche, de nouveaux clients y adhèrent chaque semaine. Le nouveau programme de fidélisation est présent dans quelque 900 magasins sous les enseignes Metro, Jean Coutu, Brunet, Première Moisson et Super C.

Résultats de troisième trimestre

Pour le troisième trimestre clos le 1er juillet, la société québécoise a connu une hausse de ses revenus et de ses bénéfices. Metro a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 9,6 % pour s’établir à 6,4 milliards. Puis l’entreprise a affiché un bénéfice ajusté de 314,8 millions, une hausse de 10,9 %. Le bénéfice ajusté dilué par action s’établit à 1,35 $.

Le bénéfice net de la société, pour sa part, a augmenté de 26,1 % à 346,7 millions. Metro considère qu’exceptionnellement, le bénéfice net ne reflète pas ses activités puisqu’il inclut un élément comptable lié à l’obtention d’une déduction pour perte en capital pour les années 2012 et 2014. Le fisc avait précédemment refusé la déduction que l’entreprise a finalement obtenue.

Avec La Presse Canadienne