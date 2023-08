L’entreprise spécialisée dans le chocolat a cessé de vendre ses douceurs dans ses 8 restaurants, lundi.

Présente dans le paysage québécois depuis 20 ans, Juliette Brun, co-fondatrice de l’entreprise, a fait parvenir une lettre à ses employés pour leur annoncer la fermeture des établissements.

« C’est avec beaucoup de tristesse et le cœur très gros que je vous annonce officiellement la fermeture de toutes nos succursales dès aujourd’hui, peut-on lire dans le message repris sur le site de TVA Nouvelles. Nous avons tous travaillé d’arrache-pied depuis la réouverture des restaurants l’été dernier, mais malheureusement les résultats ne sont pas suffisants pour compenser la perte que nous avons accumulée durant la COVID-19. Ajoutez à cela l’augmentation des coûts et l’impact de l’inflation sur les habitudes de consommation de nos invités et aujourd’hui, nos restaurants ne sont malheureusement plus rentables. »

Pourtant, en 2021, Mme Brun avait accepté que son concept sucré se retrouve entre les mains d’un franchisé avec l’ouverture d’une première succursale à Dollard-des-Ormeaux à la fin de mai. Et d’autres devaient suivre ailleurs au Québec et peut-être même en Ontario.

Bonne nouvelle toutefois pour les amateurs de chocolat, l’entreprise aurait l’intention de continuer à vendre ses produits en ligne.