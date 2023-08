L’entreprise québécoise de recherche contractuelle en pharmaceutique NuChem Sciences passe aux mains du groupe britannique Sygnature Discovery, qui fait déjà trois fois sa taille sur le plan des effectifs.

Fondée en 2011, NuChem Sciences emploie environ 300 personnes dans ses trois centres d’activités de recherche contractuelle situés à Montréal et à Lévis.

Parmi ses principaux investisseurs de développement, on compte notamment le fonds montréalais de capital-risque AmorChem, la société d’État Investissement Québec, le Fonds de solidarité FTQ ainsi que la Banque de développement du Canada (BDC).

Quant à l’acquéreur de NuChem, le groupe Sygnature Discovery, dont le siège social est situé à Nottingham, en Angleterre, il figure déjà parmi les grands de la recherche contractuelle en pharmaceutique outre-Atlantique.

À la veille de son vingtième anniversaire de fondation, Sygnature Discovery emploie près de 1000 personnes réparties parmi ses quatre sites d’activités au Royaume-Uni et ses deux bureaux à Boston et à San Francisco, aux États-Unis.

Aussi, dans son capital de développement, Sygnature Discovery compte depuis deux ans sur l’appui financier de Five Arrows Principal Investments (FAPI).

Avec ses 8 milliards d’euros en actifs sous gestion, soit l’équivalent de 11 milliards de dollars canadiens, FAPI est l’une des principales filiales de placements privés et de capital-risque pour les entreprises technologiques en croissance du groupe financier européen Rothschild & Co.

Acquisitions

D’ailleurs, l’achat de la québécoise NuChem Sciences représente une troisième acquisition de croissance réalisée par Sygnature Discovery en moins de deux ans.

En janvier dernier, elle a acquis la firme SB Drug Discovery, qui emploie une cinquantaine de chercheurs et de techniciens à Glasgow, en Écosse.

Quelques mois plus tôt, en avril 2022, Sygnature Discovery avait mis la main sur une firme de recherche contractuelle en biopharmaceutique, Peak Proteins, qui emploie une trentaine de personnes à ses installations situées à Macclesfield, en périphérie sud de Manchester, en Angleterre.

Dans ce contexte, selon le PDG de Sygnature Discovery, le Dr Simon Hirst, l’acquisition de NuChem Sciences au Canada « marque une étape clé dans le plan de croissance de Sygnature », alors que « cette addition améliore grandement [son] offre » dans le marché de la recherche contractuelle en pharmaceutique en Amérique du Nord.

Les termes financiers et d’affaires de l’acquisition annoncée mardi ne sont pas divulgués.

Mais du point de vue du président et chef de la direction de NuChem Sciences, le Dr Marc Lebel, « les valeurs et les objectifs de notre entreprise s’harmonisent parfaitement avec ceux de Sygnature afin de devenir un leader mondial en découverte de médicaments, en augmentant notre expertise scientifique et notre présence en Amérique du Nord et en Europe au profit de nos clients et nos employés ».

Rappelons que NuChem Sciences s’était aussi signalée depuis deux ans par des acquisitions de croissance dans le milieu québécois de la recherche contractuelle en pharmaceutique.

Il y a un peu moins d’un an, en octobre 2022, NuChem Sciences avait acquis sa vis-à-vis lavalloise IniXium.

Quelques mois auparavant, en août 2021, NuChem Sciences avait mais la main sur OmegaChem, une entreprise de recherche contractuelle établie à Lévis, sur la Rive-Sud de Québec.

NuChem Sciences en bref Activité : recherche contractuelle en pharmaceutique Siège social : Montréal (arrondissement de Saint-Laurent) Effectif : 300 employés dans trois sites à Montréal et à Lévis Année de fondation : 2011 Principaux investisseurs de développement : fonds AmorChem (Montréal), Investissement Québec, Fonds de solidarité FTQ, Banque de développement du Canada (BDC Capital)