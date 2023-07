(Smiths Falls) Canopy Growth a indiqué vendredi avoir signé des ententes avec ses créanciers garantis et non garantis qui devraient lui permettre de réduire sa dette totale d’environ 437 millions au cours des six prochains mois.

La Presse Canadienne

Selon le producteur de cannabis, ces ententes devraient aussi l’aider à réduire ses coûts d’intérêt annuels d’environ 20 millions à 30 millions.

La directrice financière de Canopy, Judy Hong, a indiqué que les ententes permettraient à l’entreprise de conserver de l’argent et d’améliorer davantage son bilan par l’entremise de réductions relutives et significatives de sa dette d’ensemble.

La société a indiqué qu’elle rembourserait environ 193 millions en billets existants avec un mélange d’espèces, d’actions et de nouvelles débentures convertibles non garanties ne portant pas d’intérêt.

Canopy réduira en outre sa dette de 100 millions en vertu d’une nouvelle entente de crédit pour un versement en argent de 93 millions, et s’attend à de nouvelles réductions du principal à 95 cents sur le dollar lors de la conclusion de la vente de certains actifs.

L’entreprise a vendu certaines de ses installations dans le cadre d’une transformation organisationnelle annoncée l’an dernier, pour l’aider à réduire ses dépenses.