Le fabricant d’équipements de salle de bain en céramique Duravit, d’origine allemande, établit à Matane au Québec sa première usine en Amérique du Nord. Cette usine sera aussi la première usine dite « carboneutre » dans cette industrie.

Annoncée jeudi dans le parc industriel de Matane, cette implantation est prévue à hauteur de 90 millions de dollars. L’usine déjà en construction est prévue pour une mise en production en 2025.

Duravit prévoit la création de 240 emplois lorsque son usine sera à pleine capacité de 450 000 pièces de céramique par an.

Selon les informations divulguées jeudi, Duravit a choisi de s’installer au Québec « en raison de la disponibilité d’énergie propre » pour alimenter son usine à visée carboneutre.

Selon Duravit, « le cœur du projet consiste à utiliser une source d’énergie propre pour cuire la céramique à une température de 1260 degrés Celsius. »

Par conséquent, au lieu d’alimenter un tel four de façon conventionnelle au gaz naturel, Duravit indique que son alimentation à l’hydroélectricité « permettra de réduire la production de CO 2 (gaz carbonique) d’environ 9000 tonnes par an. »

Quant au choix du parc industriel de Matane, Duravit l’attribue notamment à son accès à un port en eau profonde sur le Saint-Laurent. L’entreprise allemande souligne aussi la facilité d’approvisionnement en minéraux provenant du Labrador qui entreront dans la fabrication de la céramique.

Selon Duravit, cette facilité d’accès aux matières premières et au transport maritime permettra d’éviter la production de quelque 2000 tonnes de CO 2 par année.

Par ailleurs, pour l’inciter à s’implanter à Matane, Duravit obtient une aide gouvernementale annoncée jeudi à hauteur de 30 millions de dollars au total.

Cette injection de fonds publics est répartie en deux portions : un prêt sans intérêt de 19 millions provenant du programme « Croissance économique régionale par l’innovation » du gouvernement fédéral, ainsi qu’un prêt sans intérêt et « partiellement pardonnable » de 11 millions provenant de la société d’État Investissement Québec.