Entreprises de moins de 500 employés

Plus de 35 % des employés insatisfaits de leur emploi

Plus de 35 % des travailleurs dans les entreprises de moins de 500 employés ne seraient pas satisfaits de leur emploi et plus de 37 % ne travailleraient pas pour leur employeur actuel dans un an, s’il n’en tenait qu’à eux.