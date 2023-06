La décision de WestJet de fermer Sunwing Airlines pour l’intégrer à ses activités principales se traduira par une réduction de service et des hausses de tarifs, en particulier dans l’Ouest canadien et les petites villes du pays, ont estimé lundi des experts.

La Presse Canadienne

Sunwing a annoncé mercredi à ses employés qu’elle serait absorbée par son nouveau propriétaire, moins d’une semaine après que WestJet a annoncé son intention de fermer sa ligne aérienne à bas prix Swoop.

John Gradek, qui enseigne au programme de gestion de l’aviation de l’Université McGill, affirme que cette dernière décision est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs intéressés à voyager vers des destinations plus chaudes, étant donné les options de vol plus limitées et les billets plus chers qui sont susceptibles de survenir après la fusion d’anciens concurrents.

Le consultant en aviation Rick Erickson affirme qu’Air Transat et Air Canada assureront un mélange sain de concurrence pour les destinations soleil, mais que les voyageurs dans les petits marchés allant de Saskatoon à St. John’s pourraient bien devoir débourser davantage.

Dans un rapport publié en octobre, le Bureau de la concurrence a indiqué que WestJet et Sunwing représentaient 37 % de la capacité en sièges sur les vols directs vers les destinations soleil et 72 % depuis l’Ouest canadien.

Dans la note aux employés de la semaine dernière, le président de Sunwing Airlines, Len Corrado, a précisé que l’intégration avec WestJet, qui a mis la main sur le transporteur à bas prix en mai, aurait lieu d’ici deux ans, et que l’opération s’inscrivait dans le cadre d’une stratégie visant à obtenir une plus grande envergure et des occasions de croissance.