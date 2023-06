PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS

Même si « le marché actions a trop monté et devrait prochainement connaître une correction », beaucoup d’investisseurs restent orientés à l’achat, motivés par la peur de passer à côté de hausses, le « fear of missing out » ou « FOMO », selon Patrick O’Hare, de Briefing.com.