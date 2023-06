(Toronto) Canaccord Genuity a indiqué mercredi que son projet de rachat par la direction de l’entreprise n’aurait pas lieu puisque les conditions clés de l’offre, y compris l’obtention des approbations réglementaires requises, n’ont pas été satisfaites à la date d’expiration de l’offre.

La Presse Canadienne

La société de services financiers a précisé que le groupe de direction avait décidé de ne pas prolonger l’offre au-delà de la date limite du 13 juin.

En conséquence, aucune action n’a été acquise dans le cadre de l’offre, a ajouté l’entreprise.

Le conseil d’administration de Canaccord a recommandé aux actionnaires, la semaine dernière, de rejeter la proposition puisque les conditions de l’offre ne semblaient pas en voir d’être satisfaites d’ici la date limite.

La société avait prévenu, le mois dernier, qu’un problème de réglementation avec l’une de ses filiales étrangères pourrait retarder l’accord et qu’il était peu probable qu’elle reçoive l’approbation du rachat à temps.

Le groupe de direction comprenait le chef de la direction, Daniel Daviau, et le président, David Kassie, ainsi que tous les membres du comité d’exploitation mondial de la société et d’autres employés principaux et permanents de l’ensemble de ses activités.