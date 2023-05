Seize ans après avoir acheté Putnam Investments pour 4 milliards US, Power Corporation cède ce gestionnaire américain de fonds à Franklin Templeton dans une transaction évaluée à un peu moins de 2 milliards US.

Power avait réalisé l’acquisition de Putnam en 2007 par l’entremise de sa filiale Great-West Lifeco. L’actif sous gestion de Putnam s’élevait alors à environ 115 milliards US.

L’actif sous gestion de Putnam atteignait 136 milliards US en date du mois dernier, mais il était à 170 milliards US au début février.

La vente de Putnam à Franklin Templeton est présentée comme un partenariat stratégique avec Power Corporation et Great-West où ces derniers deviennent des partenaires de distribution et des actionnaires. L’essentiel de la transaction se réalisera en actions.

Franklin Templeton versera à Great-West l’équivalent d’un peu plus de 800 millions US en actions, 100 millions US en argent, et jusqu’à 375 millions US payables sur une période de trois à sept ans en fonction de la croissance du partenariat.

Power conserve sa participation majoritaire dans le gestionnaire quantitatif d’actifs PanAgora et réalisera la valeur du capital d’amorçage de Putnam évaluée entre 375 et 425 millions US.

L’opération donne à Great-West 33,3 millions d’actions de Franklin Resources, la maison mère de Franklin Templeton.

Great-West a convenu de conserver 4,9 % des actions en circulation de Franklin Templeton pendant une période minimale de cinq ans et allouera initialement 25 milliards US en actifs gérés à Franklin Templeton dans les 12 mois suivant la conclusion de la transaction, avec la possibilité d’augmenter ce montant dans les prochaines années.

Putnam possède des bureaux à Boston, Londres, Munich, Singapour, Sydney et Tokyo.

L’action de Franklin Resources se négocie à la Bourse de New York sous le symbole « BEN ».

Power Corporation est le principal actionnaire de Great-West avec une participation en actions supérieure à 70 %.