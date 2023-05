Stanley Ma demeure à ce jour le seul à détenir plus de 10 % des actions de MTY

Le cofondateur et président de MTY vient de vendre pour 20 millions de dollars d’actions du franchiseur montréalais. C’est seulement la deuxième fois que Stanley Ma vend des actions depuis l’entrée en Bourse de MTY.

L’entrepreneur montréalais demeure à ce jour le seul à détenir plus de 10 % des actions de MTY. Sa participation dans l’entreprise passe ainsi de 16,4 % à 15 %.

Stanley Ma a vendu un bloc de 365 000 actions la semaine dernière. Il a réalisé l’opération durant les séances de mercredi et jeudi, indique un document déposé auprès des autorités réglementaires.

Aujourd’hui âgé de 76 ans, Stanley Ma occupe toujours les fonctions de président de MTY et président du conseil d’administration. Il a cédé le rôle de chef de la direction à Éric Lefebvre il y a cinq ans.

Contacté par La Presse, Stanley Ma explique que les transactions sont réalisés à des fins de planification successorale et pour soutenir des œuvres philanthropiques. C’était également pour les mêmes raisons qu’il avait vendu pour 50 millions de dollars d’actions en 2021.

Il est connu que Stanley Ma apporte son appui financier à différents organismes dans la communauté asiatique montréalaise, notamment l’Hôpital chinois de Montréal, ainsi que la télé et la radio chinoises.

La rémunération de Stanley Ma a toujours été relativement humble comparativement à celle accordée à d’autres dirigeants de sociétés publiques. Il n’a jamais reçu d’options d’achat d’actions et à sa dernière année en tant que chef de la direction en 2018, son salaire annuel était de 426 000 $.

L’action de MTY est demeurée relativement stable durant la première séance de la semaine. Le titre a clôturé à 57,90 $ lundi à la Bourse de Toronto. Après avoir reculé jusqu’à 14 $ au début de la pandémie, le titre a atteint un sommet de 73 $ en février dernier avant de se replier à son niveau actuel.

Seulement deux des sept analystes qui s’intéressent officiellement aux activités de MTY recommandent d’acheter l’action.

Le cours boursier actuel donne une valeur boursière de 1,4 milliard à MTY.

Le Groupe MTY exploite plus de 7100 établissements sous plus de 85 enseignes comme Bâton Rouge, Café Dépôt, Houston, Thai Express, Tiki-Ming, Valentine, Sushi Shop, etc.

Le chiffre d’affaires du réseau de MTY a augmenté de 17 % pour s’élever à 4,3 milliards durant l’exercice financier 2022.

Les lettres MTY sont tirées des premières lettres des noms de famille des trois fondateurs : Stanley Ma, Kenneth Toye et Stanley Yee.