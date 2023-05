Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Une firme d’investissement de Chicago vient de déclarer aux autorités boursières qu’elle avait commencé le mois de mai avec une participation supérieure à 10 % dans Dorel.

Gate City Capital précise que c’est l’achat d’actions de Dorel durant la séance boursière du 30 avril qui a donné lieu à la déclaration publique de sa participation dans le fabricant montréalais de meubles et de sièges d’auto pour enfants. Gate City dit avoir commencé le mois avec 3 millions d’actions de Dorel en portefeuille.

Le gestionnaire d’actifs montréalais Letko Brosseau vient aussi d’acheter des actions de Dorel. Letko Brosseau a bonifié sa participation dans l’entreprise en achetant notamment 230 000 actions le 27 avril. Letko a ainsi commencé le mois de mai avec 4,4 millions d’actions de Dorel, l’équivalent d’une participation de 15,4 %.

La PDG de Thérapeutique Knight a acheté en milieu de semaine pour près de 100 000 $ d’actions de la société pharmaceutique montréalaise. Samira Sakhia a acheté mercredi un bloc de 20 000 actions au prix unitaire de 4,75 $.

Le gestionnaire de fonds communs Fidelity vient d’informer les autorités qu’il avait commencé le mois de mai avec une participation supérieure à 10 % dans l’entreprise de Longueuil D-Box. Fidelity précise détenir 26,4 millions d’actions de l’entreprise connue pour ses sièges vibrants pour le cinéma, soit 11,8 % des actions en circulation.

Le CN a perdu l’appui de Citi en début de semaine. L’analyste Christian Wetherbee a retiré lundi sa recommandation d’achat sur le titre du transporteur ferroviaire montréalais. « La faiblesse des volumes à transporter réduira la prime d’évaluation par rapport aux transporteurs ferroviaires américains », souligne-t-il. Ils ne sont désormais plus que 10 analystes sur une trentaine à dire d’acheter.

La firme Medici vient de réduire son exposition en actions au franchiseur montréalais MTY. Le gestionnaire d’actifs de Saint-Bruno-de-Montarville souligne dans sa lettre trimestrielle que les récentes acquisitions de BBQ Holdings et de Wetzel’s Pretzels ont accru le niveau d’endettement de MTY. « Comme les taux d’intérêt exigés sur ses emprunts sont variables, la charge d’intérêts va nécessairement augmenter en 2023 et du coup affecter sa rentabilité. Dans ce contexte, nous croyons que MTY devra ralentir le rythme des acquisitions pour rembourser ses emprunts plus rapidement. »

Un haut dirigeant et deux membres du conseil d’administration de Colabor viennent d’acheter des blocs d’actions du distributeur alimentaire de Boucherville. Le chef de la direction financière, Pierre Blanchette, a acheté 125 000 actions le 17 mai pour un CELI, alors que les administrateurs Warren White et Jean Gattuso ont respectivement acheté ce mois-ci 10 000 et 34 000 actions.

Le gestionnaire d’actifs montréalais Gestion Palos continue d’avoir confiance en Lightspeed malgré le fait que le titre du fournisseur montréalais de solutions technologiques pour commerçants est au banc des pénalités depuis bientôt deux ans. Les récentes décisions stratégiques de la direction de Lightspeed visant à accélérer l’adoption de sa solution de paiement et à concentrer les efforts sur les clients de plus grande taille sont les bonnes décisions pour assurer une croissance durable et rentable à long terme, selon Palos.

« Nous considérons que le plan est solide et réalisable. Entre-temps, certains investisseurs impatients ont voté avec leurs pieds pendant que les investisseurs patients voient l’opportunité. Nous sommes dans ce dernier camp et nous avons profité de la volatilité pour augmenter notre participation », est-il précisé dans la lettre financière de Palos publiée cette semaine.

Une administratrice chez Lassonde vient d’acheter pour près de 110 000 $ d’actions de l’entreprise de Rougemont reconnue pour ses jus de fruits et légumes. Nathalie Pilon a acheté le 16 mai un bloc de 1000 actions. Il s’agit de ses premières actions de l’entreprise. Elle s’est jointe au conseil d’administration en février.

La Bourse de New York et le NASDAQ resteront fermés lundi pour marquer le jour du Souvenir aux États-Unis.

Les titres québécois de Logistec, Bellus Santé et Stella-Jones ont atteint cette semaine un nouveau sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto. En revanche, ceux de Pages Jaunes, Lightspeed et Fiera Capital ont touché un plancher des 52 dernières semaines.