Devant la valeur jugée dépréciée de son action en Bourse, Coveo offre à ses actionnaires de racheter jusqu’à 40 millions de dollars de leurs actions par une procédure d’enchères à la hollandaise et entend par la suite lancer un programme de rachat d’actions dans le cours normal de ses activités.

L’entreprise de Québec spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée au commerce électronique a indiqué en fin de journée mardi qu’elle entend mener son offre de rachat par adjudication à la hollandaise modifiée dans une fourchette de prix allant de 7 $ à 8,50 $ par action.

Les actionnaires qui déposent leurs actions fixeront le prix de rachat. Le prix de rachat correspondra au prix le plus bas de la fourchette pour permettre de racheter des actions jusqu’à concurrence du montant maximum disponible pour l’opération.

L’action de Coveo a clôturé la séance de mardi à 6,54 $ à la Bourse de Toronto.

Le conseil d’administration de Coveo est d’avis que son offre de rachat est dans l’intérêt de l’entreprise et de ses actionnaires, compte tenu, entre autres, de son niveau de liquidités, des attentes quant à l’atteinte de flux de trésorerie d’exploitation positifs, et du cours actuel des actions, qui, de l’avis du conseil, ne reflète pas la valeur fondamentale de l’entreprise.

Coveo, qui réalisera son offre publique de rachat avec l’encaisse disponible, s’attend à atteindre des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation positifs au cours de son exercice financier 2025.

Coveo précise que le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, qui contrôle près de 14 % des actions, a exprimé son intention de déposer des actions à droit de vote subalterne.

Après la réalisation des enchères à la hollandaise, Coveo a l’intention de lancer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Performance supérieure aux attentes

Coveo a par ailleurs présenté mardi sa performance de fin d’exercice. Les revenus des trois premiers mois de l’année ont augmenté de 15 % à 29,1 millions US alors que la perte d’exploitation ajustée a diminué à 4,3 millions US. Dans les deux cas, les résultats s’avèrent supérieurs aux attentes des analystes.

Pour son exercice 2024 débuté le mois dernier, la direction prévoit que ses revenus se situent dans une fourchette de 127 à 129 millions US, et s’attend à dégager une perte d’exploitation ajustée entre 13 et 15 millions US.

Coveo a fait le saut en Bourse il y a deux ans. L’opération avait permis à l’entreprise de récolter un quart de milliard pour l’aider à poursuivre sa stratégie de croissance.

Après avoir été fixé à 15 $ pour ses débuts en Bourse à l’automne 2021, le titre de Coveo s’est fait bousculer avec l’ensemble du secteur technologique. Depuis son creux atteint à l’automne, l’action a rebondi, mais demeure encore loin de son sommet.