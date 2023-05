Son titre reculait de plus de 20 % dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de la Bourse de New York. Il a déjà perdu 77 % depuis le 8 mars, début d’une crise bancaire qui secoue depuis deux mois le monde de la finance.

(New York) La banque régionale américaine PacWest plongeait de nouveau à Wall Street jeudi après avoir indiqué que de nombreux clients avaient retiré des dépôts début mai et qu’elle avait fait en sorte de pouvoir emprunter davantage auprès de la banque centrale.

Son titre reculait de 19 % vers 10 h 30 (heure de l’Est) à la Bourse de New York après avoir été suspendu plusieurs fois pour cause de forte volatilité. Il a déjà perdu 77 % depuis le 8 mars, début d’une crise bancaire qui secoue depuis deux mois le monde de la finance.

Pacific Western, ou PacWest, basée à Los Angeles, est la 53e banque américaine par la taille des actifs.

Elle est désormais considérée comme le nouveau maillon faible du système après les faillites de SVB et Signature Bank en mars, et la prise de contrôle par les autorités de First Republic début mai avant sa revente à JPMorgan Chase.

PacWest avait déjà été secouée à Wall Street quand elle avait indiqué le 3 mai, deux jours après la chute de First Republic, qu’elle examinait « toutes les options stratégiques ».

Le message se voulait alors rassurant, PacWest indiquant ne pas avoir enregistré de retraits exceptionnels.

Mais dans un document boursier jeudi, PacWest a reconnu que « ces informations (avaient) renforcé les craintes de (ses) clients quant à la sécurité de leurs dépôts ».

Résultat : au cours de la semaine qui s’est terminée le 5 mai 2023, ses dépôts ont baissé d’environ 9,5 %, la majeure partie de cette baisse s’étant produite les 4 et 5 mai.

La banque avait déjà vu ses dépôts fondre de 17 % au premier trimestre.

« Ces évènements récents et la couverture médiatique dont ils font l’objet ont accru certains risques et incertitudes liés à nos activités et à nos perspectives d’avenir », écrit la banque.

Elle a aussi indiqué dans le même document qu’elle avait apporté un portefeuille de prêts d’une valeur totale de 5,1 milliards de dollars en garantie auprès de la Réserve fédérale américaine (Fed) afin de pouvoir augmenter sa capacité d’emprunt auprès de l’institution de 3,9 milliards de dollars.

PacWest dit désormais disposer de 15 milliards de dollars de liquidités rapidement disponibles.

L’établissement entraînait à la baisse d’autres banques régionales dans son sillage à Wall Street, à l’instar de Zions (-3 %), Comerica (-4 %) ou KeyCorp (-2 %).

Western Alliance parvenait pour sa part à se stabiliser (-0,5 % après avoir fait une incursion dans le vert à l’ouverture).

L’établissement basé à Phoenix (Arizona) a indiqué dans un communiqué jeudi avoir engrangé des dépôts depuis la fin du premier trimestre, leur montant total s’affichant à 49,4 milliards de dollars au 9 mai, contre 47,6 milliards fin mars.

« L’augmentation des dépôts dans un contexte de volatilité accrue des marchés et de difficultés rencontrées par nos concurrents témoigne de la force et de la résilience de la banque et de ses relations avec la clientèle », affirme Western Alliance dans le document.

L’antenne de la Fed de New York a montré dans une étude publiée jeudi que le gros des retraits de dépôts entre le 8 mars et fin mars s’étaient concentrés aux États-Unis sur les établissements qualifiés de « super-régionaux », des banques focalisées autour d’une ou quelques zones géographiques affichant entre 50 et 250 milliards de dollars d’actifs.

Les dépôts sont restés sur la même période relativement stables pour les plus petites banques et ont nettement augmenté auprès des banques affichant plus de 250 milliards de dollars d’actifs, indique l’étude.

Et « dans l’ensemble, les banques ont été en mesure de remplacer les sorties de dépôts en recourant à d’autres sources de financement », ajoute le document.